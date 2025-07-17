Глава МИД Туркменистана провел переговоры с коллегами из Эсватини и Лесото

АШХАБАД, 8 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июля руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел двусторонние переговоры по телефону с министрами иностранных дел Королевства Эсватини Фолилэ Шаканту и Королевства Лесото Леджоне Мпотджоане.

Беседы были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и подготовки к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

ИП "ТУРКМЕНинформ"