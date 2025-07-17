Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ЕС

АШХАБАД, 9 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июля руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел беседу по телефону с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ЕС в политико-дипломатической сфере, актуальные проблемы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"