Глава государства поздравил хлеборобов

АШХАБАД, 10 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к труженикам сельскохозяйственной отрасли страны с поздравлениями по случаю успешного выполнения договорных обязательств по сбору урожая зерновых.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые мастера урожаев!



Самоотверженные хлеборобы!



От всей души поздравляю с успешным выполнением договорных обязательств перед Родиной, сбором на благодатной туркменской земле более 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, когда свято чтутся традиции наших предков, столь высокое достижение стало возможным в результате сплоченного и самоотверженного труда арендаторов, частных производителей сельхоз­продукции, механизаторов, профильных ученых и каждого агрария, прикладывающего огромные силы для выращивания и сбора без потерь урожая зерна.



В достижение этой блестящей трудовой победы – в сбор выращенного в стране щедрого урожая зерна – достойный вклад внес каждый, кто занимается зерноводством, в частности, передовые дайханские объединения и хозяйства, частные производители аграрной продукции и работники сельского хозяйства.



Мы и впредь продолжим создавать все возможности, чтобы неутомимые хлеборобы, успешно продолжающие исконные традиции земледелия, могли получать щедрые урожаи с родной земли и тем самым повышать благосостояние добросовестным трудом.



Самоотверженные хлеборобы!



В Международный год мира и доверия, когда торжественно отмечается 30-летний юбилей нейтралитета Родины, во всех сегментах стремительно развивающейся национальной экономики достигается значительный прогресс.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства принимаются действенные меры для ускоренного развития и кардинального реформирования сельского хозяйства, превращения его в наиболее рентабельную отрасль экономики. Государством предоставляются необходимые условия, чтобы отечественные земледельцы работали плодотворно, взращивали высокие урожаи, добивались высоких показателей в труде и таким образом жили в достатке и благополучии.



Масштабные меры принимаются и для существенного преобразования, ускоренного развития агропромышленного комплекса, повышения изобилия родной земли. Проявляется всесторонняя забота, чтобы наши трудолюбивые соотечественники работали добросовестно, жили в благополучии и счастье, и это в полной мере демонстрирует успешность государственной политики, в основе которой девиз «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».



Уважаемые труженики села!



Вы усердно работаете для получения с благодатной туркменской земли высоких урожаев пшеницы, хлопчатника, овощебахчевых и других сельскохозяйственных культур. Благодаря вашему самоотверженному труду унаследованные от предков замечательные традиции земледелия сочетаются с современной наукой в этой области, а в зерноводстве, как и в других сегментах сельского хозяйства, достигаются значительные трудовые победы.



Сегодня в нашей Отчизне проводится масштабная работа для получения высокого урожая сельскохозяйственных культур посредством кардинального преобразования профильной отрасли, регулярной закупки высокопроизводительной сельхозтехники из развитых стран мира, снабжения земледельцев и собственников земель минеральными удобрениями, повышающими плодородие почвы, а также широкого внедрения последних достижений науки.



Благодаря успешной реализации этой работы наши дайхане достигают высоких результатов. Повышение государственной закупочной цены на пшеницу, создание Научно-исследовательского института зерноводства в целях работы отрасли на научной основе, налаживание сева высокоурожайных семян пшеницы позволили значительно продвинуться вперед в данном направлении. Эти масштабные работы способствуют систематическому развитию сельскохозяйственного производства, в том числе ее зерноводческой отрасли, а также значительному повышению социально-бытового уровня жизни сельского населения.



Земледелие – древнее благородное дело, а зерно – богатство нашего народа. Именно поэтому убежден, что вы полностью, до последнего зернышка, соберете весь выращенный вдохновенным трудом и усердием урожай и с сегодняшних дней прочно заложите основу щедрого урожая нового года.



Уважаемые мастера урожаев!



Мужественные хлеборобы-дайхане!



Еще раз сердечно поздравляю мастеров-хлеборобов и работников сельского хозяйства, неутомимо трудившихся для выращивания богатого урожая зерна в стране и добившихся высоких результатов, а также комбайнеров, водителей, которые усердно работали, чтобы быстро и без потерь собрать урожай зерна и транспортировать его на склады, и всех соотечественников с этой замечательной трудовой победой!



Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в благородной деятельности на благо дальнейшего процветания родной Отчизны, успешного продолжения славных земледельческих достижений и традиций предков!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"