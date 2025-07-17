Глава МИД Туркменистана провел переговоры с коллегами из Беларуси, Молдовы, Чада и Бурунди

АШХАБАД, 11 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июля руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел двусторонние переговоры по телефону с министрами иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым, Республики Молдова Михаем Попшоем, Республики Бурунди Альбером Шингиро и Республики Чад Абдулайе Сабре Фадул.

Проведенные беседы были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и подготовки к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

ИП "ТУРКМЕНинформ"