Глава Туркменистана произвел кадровые перестановки в составе руководящего аппарата страны

АШХАБАД, 13 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров страны, на котором были подведены итоги работы, выполненной за 6 месяцев текущего года.

В ходе встречи были заслушаны отчеты вице-премьеров, глав администраций велаятов и этрапов, ответственных руководителей по итогам работы вверенных им структур в отчетный период.

По итогам заслушанных докладов глава государства произвел ряд кадровых перестановок и новых назначений в составе руководящего аппарата страны.

В частности, сообщалось, что было принято решение об упразднении Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров и введении должности заместителя Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу.

Теперь будут образованы Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана, Министерство связи Туркменистана, Министерство автомобильного транспорта Туркменистана, Государственная служба «Türkmenhowaýollary» и Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана.

Курировать работу этих ведомств будет вице-премьер по транспортно-коммуникационному комплексу (с испытательным сроком на шесть месяцев) Мамметхан Чакыев.

Министром железнодорожного транспорта Туркменистана был назначен Маммет Акмаммедов. Министром автомобильного транспорта Туркменистана - Бегенч Аннадурдыев. На должность министра связи заступил Хаджымырат Худайгулыев (с испытательным сроком на шесть месяцев).

Председателем Государственной службы «Türkmenhowaýollary» стал Довран Сабуров, председателем Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана - Азат Шаназаров.

Также за допущенные в работе серьезные недостатки от должности председателя Государственного концерна «Türkmenhimiýa» был освобожден Доврангелди Сапбаев.

Новым министром торговли и внешнеэкономических связей был назначен Назар Агаханов, который до этого работал заместителем главы ведомства.

Далее глава государства произвел перестановки в составе администраций велаятов и этрапов.

Так, новым хякимом Марыйского велаята вместо Бегенчмырата Оразова был назначен Довранберди Аннабердиев.

Председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев будет работать одновременно хякимом Лебапского велаята вместо Максата Аннанепесова.

От должности хякима этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята в связи с переходом на другую работу был освобожден Сердар Мередов. Новым хякимом этрапа Рухубелент Дашогузского велаята вместо не справившегося с возложенными обязанностями Нурбаева Шатгелди стал прежний заместитель хякима Дашогузского велаята Шыхмырат Аннаев.

Этрапом Махтумкули Балканского велаята вместо не справившегося с возложенными обязанностями Сапарбердиева Рахыма будет руководить Дидар Мередов, прежний хяким Этрекского этрапа Балканского велаята. Новым хякимом Этрекского этрапа Балканского велаята стал прежний заместитель хякима Этрекского этрапа Балканского велаята Якут Овезов.

Беркарарлыкский этрап города Ашхабад будет работать под руководством Довлиева Ысмайыла, прежнего заместителя хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад, который сменил в должности Ровшена Ишанова.

Также глава государства подписал Постановление «Об утверждении новой редакции Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года», Распоряжения об утверждении плана приема в высшие и средние профессиональные учебные заведения на учебу в 2025 году, об утверждении состава Государственной комиссии по приему в высшие и средние профессиональные учебные заведения на учебу в 2025 году, а также об утверждении планов приема на курсы Академии государственной службы при Президенте Туркменистана в 2025-2026 учебном году.