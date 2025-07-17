Проведено расширенное заседание правительства страны по итогам полугодия

АШХАБАД, 13 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров страны, на котором были подведены итоги работы, выполненной за шесть месяцев текущего года.

В выступлении главы государства на заседании говорилось:

"Уважаемые члены Кабинета Министров!



Уважаемые участники заседания!



Итоги выполненных работ за шесть месяцев демонстрируют успешную реализацию принятых программ.



За отчетный период темп роста ВВП составил 6,3 процента. В соответствии с Программой социально-экономического развития Туркменистана в 2025 году и Инвестиционной программой в обозначенный период в стране было освоено капвложений в размере 17 миллиардов 829 миллионов манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 15,6 процента.



В велаятах, городах и этрапах страны сдано в эксплуатацию 269,7 тысячи квадратных метров жилья. На плановой основе ведется строительство промышленных объектов, детских садов, школ и других сооружений.



За истекшие полгода устойчиво развивалась экономика страны. Осуществлялась необходимая работа по созданию новых предприятий по производству конкурентоспособных, высококачественных различных товаров. Необходимая работа ведется по достижению экономической и финансовой стабильности, повышению трудовой занятости. Повышается экспортный потенциал страны, в отрасли широко внедряются цифровые технологии.



Уважаемые члены Кабинета Министров!



Объявление по инициативе Туркменистана 2025 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций «Международным годом мира и доверия» стало знаменательным событием.



Особое значение имеет совпадение Международного года мира и доверия со славным 30-летием постоянного нейтралитета нашей страны. В данной связи во второй половине текущего года запланировано проведение многочисленных важных мероприятий международного уровня. Важно тщательно подготовиться к намеченному на 12 декабря 2025 года представительному Форуму Международного года мира и доверия и другим мероприятиям, а также проведению на высоком уровне праздников ­независимости нашего государства и нейтралитета.



Уважаемые члены Кабинета Министров!



В Международный год мира и доверия в дни, когда будет отмечаться праздник независимости, в торжественной обстановке пройдет очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана, на котором будут рассмотрены успехи в развитии суверенного государства и подведены итоги достигнутых рубежей, а также обсуждены перспективные задачи.



В данном контексте Халк Маслахаты и Меджлису следует совместно с Кабинетом Министров, хякимликами, соответствующими министерствами, отраслевыми ведомствами, общественными организациями тщательным образом подготовиться к проведению заседания Халк Маслахаты Туркменистана.



В этой связи целесообразно образовать и утвердить состав организационного комитета по созыву очередного заседания этого высшего представительного органа, определение даты предстоящего мероприятия и проведение его на высоком уровне.



Данный оргкомитет должен придать важное значение проведению соответствующей работы по представлению граждан, внесших вклад в успехи страны в политической, экономической и культурной сферах, пользующихся большим авторитетом среди народа, к государственным наградам и присвоению им почетных званий, а также по этим оргработам должна быть осуществлена соответствующая деятельность Халк Маслахаты и Меджлисом Туркменистана.



Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!



Подытоживая выступление, хочу отметить, что в целом показатели за первое полугодие по стране удовлетворительны. В этой связи поручаю руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести 12 июля совещания по итогам шести месяцев.



Руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов, разрешаю уйти в трудовой отпуск с 1 августа и, как в предыдущие годы, провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне «Аваза».



Все руководители должны принять участие в организации работы по проведению в августе текущего года международной конференции в Национальной туристической зоне «Аваза».



Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!



Также все руководители должны принять участие в заседании организационного государственного комитета, которое пройдет под председательством Героя-Аркадага 13 июля в Национальной туристической зоне «Аваза».



На заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Исходя из Постановления, принятого в целях проведения этого международного форума на высоком уровне, каждый должен провести соответствующую работу в направлении, за которое ответственен.



Твердо уверен, что этот международный форум, который повысит авторитет независимой, постоянно нейтральной Отчизны, станет главным событием Международного года мира и доверия. Мы и впредь будем осуществлять справедливую политику «открытых дверей» и нейтралитета.



Всем вам желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в проводимой работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"