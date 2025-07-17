В Авазе обсуждены вопросы организации конференции LLDC 3

В Авазе обсуждены вопросы организации конференции LLDC 314.07.2025 11:25
БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пребывающий в Национальной туристической зоне «Аваза», провел совещание Организационного государственного комитета, посвященное проведению Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).
В выступлении главы Народного собрания на совещании говорилось:
"Уважаемые участники совещания!
Сегодня нам предстоит рассмотреть вопросы организованного проведения на высоком уровне предстоящей с 4 по 8 августа нынешнего года Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Эти вопросы затрагивают и другие мероприятия в ее рамках, которые также состоятся здесь, в Национальной туристической зоне «Аваза». Вместе с тем будет дана оценка проделанной до настоящего времени работе и конкретизированы предстоящие задачи.
В свете подготовки к намеченному представительному международному мероприятию министерствами и ведомствами нашей страны принимаются соответствующие меры.
Вопросы, касающиеся упомянутой Конференции, комплексно обсуждаются в рамках Организационного государственного комитета по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана.
К слову, Резолюция о проведении Конференции была принята на 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 11 апреля текущего года. Примечательно, что соавторами документа выступили 57 государств.
Недавно, 4 июля 2025 года, глава государства подписал Постановление «О проведении Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю», которым предписано обеспечить организованное проведение на высоком уровне Конференции и сопутствующих мероприятий.
Стоит отметить и разработку проекта Соглашения между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций о порядке организации Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Документ был подписан министром иностранных дел нашей страны.
Уважаемые участники совещания!
В рамках предстоящей Конференции, которая будет организована Туркменистаном совместно с ООН, намечено проведение множества мероприятий политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной направленности. Они продолжатся в течение пяти дней.
В них, как ожидается, примут участие главы 32 государств, в том числе их правительств, а также заинтересованных стран-членов ООН, Генеральный секретарь самой Организации и его заместители.
Помимо них, предусматривается прибытие руководителей и представителей ряда международных и региональных структур, законодательных органов, финансовых институтов, общественных объединений и частного сектора.
Предстоящие мероприятия охватят семь основных направлений:
первое – церемонии открытия и закрытия международной Конференции, а также пленарные сессии;
второе – пять тематических «круглых столов» высокого уровня;
третье – семь форумов высокого уровня, а именно:
1) министерскую встречу по сотрудничеству «Юг–Юг»,
2) парламентский форум,
3) форум частного сектора,
4) форум гражданского общества,
5) молодежный форум,
6) встречу женщин-руководителей,
7) мероприятие по связи;
четвертое – сопутствующие мероприятия, проводимые странами-участницами Конференции, международными организациями и учреждениями, а также туркменской стороной. В числе последних, например:
1) наземный транспорт и связь,
2) международный год мира и доверия,
3) молодежная политика,
4) устойчивая энергетика,
5) циркулярная экономика;
пятое – тематические выставки в зданиях, где пройдут Конференция и сопутствующие мероприятия, включая те, что будут организованы туркменской стороной;
шестое – национальные дни центральноазиатских государств, а также торжественный концерт деятелей культуры и мастеров искусств в их рамках;
седьмое – официальный банкет в честь участников Конференции от имени Правительства Туркменистана.
Уважаемые участники совещания!
Предстоящие задачи и меры, призванные обеспечить организацию Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и мероприятий в ходе нее на высоком уровне, заключаются в следующем:
– строгий контроль за исполнением положений Постановления Президента Туркменистана;
– обеспечение выполнения туркменской стороной программы ООН в соответствии с Соглашением, подписанным между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций;
– завершение строительства, монтажа, благоустройства, ремонта, поддержания чистоты и ухода за зелеными зонами в городе Туркменбаши, Туркменбашинском международном аэропорту, Национальной туристической зоне «Аваза» в ближайшие дни в свете предстоящего прибытия иностранных гостей, в том числе представителей Секретариата ООН;
– составление программы церемонии открытия и закрытия международной Конференции совместно с Секретариатом ООН;
– определение состава туркменской делегации для участия в совещаниях в формате «круглого стола» и форумах высокого уровня и представление соответствующих предложений;
– разработка краткой концепции и программы сопутствующих мероприятий, которые будут организованы туркменской стороной, и обеспечение их регистрации через ООН;
– составление списка и видов выставок туркменской стороны в зданиях проведения Конференции и параллельных мероприятий, а также назначение ответственным за них Торгово-промышленную палату нашей страны;
– разработка концепции и программы торжественного концерта деятелей культуры и мастеров искусств в рамках национальных дней центральноазиатских государств, обеспечение их регистрации через ООН, назначение ответственными за мероприятия в ходе национальных дней министерств культуры, торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;
– обеспечение встречи гостей в Международном аэропорту согласно традициям гостеприимства туркменского народа:
– назначение официальных представителей Туркменистана для встречи глав делегаций в Международном аэропорту, а также представление соответствующих предложений,
– проведение представительствами Министерства иностранных дел Туркменистана в велаятах организационной работы совместно с велаятскими хякимликами для встречи гостей;
– обеспечение городского оформления и благоустройства дорог, которыми будут пользоваться в течение Конференции, в частности:
– определение девизов и изображений, которые будут демонстрироваться с использованием современных технических устройств вдоль дорог на время проведения мероприятий,
– благоустройство и оформление обозначенных дорог, поддержание особого контроля за системой освещения;
– обеспечение особого внимания порядку размещения в отелях иностранных делегаций, в том числе:
– подготовка порядка размещения в отелях Национальной туристической зоны «Аваза» делегаций согласно их статусу,
– создание в отелях необходимых условий для обслуживания иностранных гостей на высшем уровне,
– поддержание работы медицинских и торговых пунктов в отелях на должном уровне;
– обеспечение особого внимания эффективному и надлежащему пользованию транспортом во время мероприятий, проведение соответствующей подготовки другими министерствами и ведомствами, обеспечение осмотра технического состояния и соответствие требованиям всех транспортных средств, которые будут задействованы во время мероприятия, рассмотрение вопроса организации дежурств машин скорой помощи, разработка единой системы, которая обеспечит продуманное расписание автобусов;
– тщательный контроль над вопросами продовольственного снабжения прибывающих на Конференцию делегаций в местах проживания и прохождения мероприятий, проведение соответствующей организационно-подготовительной работы совместно с Министерством торговли и внешнеэкономических связей, Торгово-промышленной палатой и Государственным объединением пищевой промышленности;
– обеспечение высококлассного медицинского обслуживания в период проведения мероприятий;
– поддержание военными и правоохранительными органами Туркменистана контроля за соблюдением общественного правопорядка и безопасности в период проведения мероприятий.
Уважаемые участники совещания!
Исходя из вышеизложенного и учитывая начало мероприятий через считанные дни, весьма важно усилить организационно-подготовительную работу с целью успешного проведения предстоящей в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Следовательно, для этого необходимо, чтобы профильные министерства и ведомства нашей страны приложили максимум усилий.
Уважаемые друзья!
На этом завершаем нынешнее совещание. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в работе!".
ИП "ТУРКМЕНинформ"