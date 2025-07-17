В Авазе обсуждены вопросы организации конференции LLDC 3

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пребывающий в Национальной туристической зоне «Аваза», провел совещание Организационного государственного комитета, посвященное проведению Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

В выступлении главы Народного собрания на совещании говорилось:

"Уважаемые участники совещания!

Сегодня нам предстоит рассмотреть вопросы организованного проведения на высоком уровне предстоящей с 4 по 8 августа нынешнего года Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Эти вопросы затрагивают и другие мероприятия в ее рамках, которые также состоятся здесь, в Национальной туристической зоне «Аваза». Вместе с тем будет дана оценка проделанной до настоящего времени работе и конкретизированы предстоящие задачи.

В свете подготовки к намеченному представительному международному мероприятию министерствами и ведомствами нашей страны принимаются соответствующие меры.

Вопросы, касающиеся упомянутой Конференции, комплексно обсуждаются в рамках Организационного государственного комитета по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана.

К слову, Резолюция о проведении Конференции была принята на 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 11 апреля текущего года. Примечательно, что соавторами документа выступили 57 государств.

Недавно, 4 июля 2025 года, глава государства подписал Постановление «О проведении Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю», которым предписано обеспечить организованное проведение на высоком уровне Конференции и сопутствующих мероприятий.

Стоит отметить и разработку проекта Соглашения между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций о порядке организации Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Документ был подписан министром иностранных дел нашей страны.

Уважаемые участники совещания!

В рамках предстоящей Конференции, которая будет организована Туркменистаном совместно с ООН, намечено проведение множества мероприятий политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной направленности. Они продолжатся в течение пяти дней.

В них, как ожидается, примут участие главы 32 государств, в том числе их правительств, а также заинтересованных стран-членов ООН, Генеральный секретарь самой Организации и его заместители.

Помимо них, предусматривается прибытие руководителей и представителей ряда международных и региональных структур, законодательных органов, финансовых институтов, общественных объединений и частного сектора.

Предстоящие мероприятия охватят семь основных направлений:

первое – церемонии открытия и закрытия международной Конференции, а также пленарные сессии;

второе – пять тематических «круглых столов» высокого уровня;

третье – семь форумов высокого уровня, а именно:

1) министерскую встречу по сотрудничеству «Юг–Юг»,

2) парламентский форум,

3) форум частного сектора,

4) форум гражданского общества,

5) молодежный форум,

6) встречу женщин-руководителей,

7) мероприятие по связи;

четвертое – сопутствующие мероприятия, проводимые странами-участницами Конференции, международными организациями и учреждениями, а также туркменской стороной. В числе последних, например:

1) наземный транспорт и связь,

2) международный год мира и доверия,

3) молодежная политика,

4) устойчивая энергетика,

5) циркулярная экономика;

пятое – тематические выставки в зданиях, где пройдут Конференция и сопутствующие мероприятия, включая те, что будут организованы туркменской стороной;

шестое – национальные дни центральноазиатских государств, а также торжественный концерт деятелей культуры и мастеров искусств в их рамках;

седьмое – официальный банкет в честь участников Конференции от имени Правительства Туркменистана.

Уважаемые участники совещания!

Предстоящие задачи и меры, призванные обеспечить организацию Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и мероприятий в ходе нее на высоком уровне, заключаются в следующем:

– строгий контроль за исполнением положений Постановления Президента Туркменистана;

– обеспечение выполнения туркменской стороной программы ООН в соответствии с Соглашением, подписанным между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций;

– завершение строительства, монтажа, благоустройства, ремонта, поддержания чистоты и ухода за зелеными зонами в городе Туркменбаши, Туркмен­башинском международном аэропорту, Национальной туристической зоне «Аваза» в ближайшие дни в свете предстоящего прибытия иностранных гостей, в том числе представителей Секретариата ООН;

– составление программы церемонии открытия и закрытия международной Конференции совместно с Секретариатом ООН;

– определение состава туркменской делегации для участия в совещаниях в формате «круглого стола» и форумах высокого уровня и представление соответствующих предложений;

– разработка краткой концепции и программы сопутствующих мероприятий, которые будут организованы туркменской стороной, и обеспечение их регистрации через ООН;

– составление списка и видов выставок туркменской стороны в зданиях проведения Конференции и параллельных мероприятий, а также назначение ответственным за них Торгово-промышленную палату нашей страны;

– разработка концепции и программы торжественного концерта деятелей культуры и мастеров искусств в рамках национальных дней центральноазиатских государств, обеспечение их регистрации через ООН, назначение ответственными за мероприятия в ходе национальных дней министерств культуры, торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;

– обеспечение встречи гостей в Международном аэропорту согласно традициям гостеприимства туркменского народа:

– назначение официальных представителей Туркменистана для встречи глав делегаций в Международном аэропорту, а также представление соответствующих предложений,

– проведение представительствами Министерства иностранных дел Туркменистана в велаятах организационной работы совместно с велаятскими хякимликами для встречи гостей;

– обеспечение городского оформления и благоустройства дорог, которыми будут пользоваться в течение Конференции, в частности:

– определение девизов и изображений, которые будут демонстрироваться с использованием современных технических устройств вдоль дорог на время проведения мероприятий,

– благоустройство и оформление обозначенных дорог, поддержание особого контроля за системой освещения;

– обеспечение особого внимания порядку размещения в отелях иностранных делегаций, в том числе:

– подготовка порядка размещения в отелях Национальной туристической зоны «Аваза» делегаций согласно их статусу,

– создание в отелях необходимых условий для обслуживания иностранных гостей на высшем уровне,

– поддержание работы медицинских и торговых пунктов в отелях на должном уровне;

– обеспечение особого внимания эффективному и надлежащему пользованию транспортом во время мероприятий, проведение соответствующей подготовки другими министерствами и ведомствами, обеспечение осмотра технического состояния и соответствие требованиям всех транспортных средств, которые будут задействованы во время мероприятия, рассмотрение вопроса организации дежурств машин скорой помощи, разработка единой системы, которая обеспечит продуманное расписание автобусов;

– тщательный контроль над вопросами продовольственного снабжения прибывающих на Конференцию делегаций в местах проживания и прохождения мероприятий, проведение соответствующей организационно-подготовительной работы совместно с Министерством торговли и внешнеэкономических связей, Торгово-промышленной палатой и Государственным объединением пищевой промышленности;

– обеспечение высококлассного медицинского обслуживания в период проведения мероприятий;

– поддержание военными и правоохранительными органами Туркменистана контроля за соблюдением общественного правопорядка и безопасности в период проведения мероприятий.

Уважаемые участники совещания!

Исходя из вышеизложенного и учитывая начало мероприятий через считанные дни, весьма важно усилить организационно-подготовительную работу с целью успешного проведения предстоящей в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Следовательно, для этого необходимо, чтобы профильные министерства и ведомства нашей страны приложили максимум усилий.

Уважаемые друзья!

На этом завершаем нынешнее совещание. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"