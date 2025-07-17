Туркменистан установил дипотношения с Руандой

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июля в Нью-Йорке в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций, была проведена церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Руанда.

Подписи под документом поставили Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева и Постоянный представитель Республики Руанда при ООН Мартин К Нгога.

ИП "ТУРКМЕНинформ"