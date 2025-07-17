Глава Халк Маслахаты Туркменистана отправился в Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с визитом в Азербай­джанскую Республику.

По прибытии в Баку глава Народного собрания проследовал к Дворцу «Загульба» Президента Азербайджана Ильхама Алиева, где состоялась туркмено-азербйджанская встреча в верхах, в ходе которой лидеры двух стран обсудили ключевые аспекты развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, ТЭК и энергетики, спорта и других.

По завершении переговоров с главой Азербайджана глава Халк Маслахаты провел встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой, председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде, а также посетил Аллею почетного захоронения, где отдал дань памяти лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, и осмотрел курортный комплекс «Sea Breeze».

ИП "ТУРКМЕНинформ"