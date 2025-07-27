Глава Халк Маслахаты завершил визит в Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках визита в Азербайджанскую Республику посетил города Физули и Шуша.

Программа посещения включала ознакомление с проектами международных аэропортов Физули, Лачин и Зангилан, проектами строительства объектов социального и экономического назначения, фотовыставкой, посвященной Гейдару Алиеву, посещение Шушинской крепости, дома-музея известного азербайджанского оперного певца Бюльбюля, мечети Говхер Ага, дома-музея Мехмандаровых, а также Джыдырской равнины, где Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Герою-Аркадагу в знак высокого уважения был подарен конь карабахской породы по имени Достлук.

По завершении мероприятий глава Халк Маслахаты отбыл в Туркменистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"