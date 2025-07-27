Назначен посол Туркменистана в Таиланде

АШХАБАД, 19 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Таиланд.

На этой должности будет работать Мухамметныяз Машалов, который с июля 2018 года является Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Малайзии, а также совмещает данный пост с должностями посла Туркменистана в Королевстве Камбоджа, в Республике Индонезия (с резиденцией в городе Куала-Лумпур).

ИП "ТУРКМЕНинформ"