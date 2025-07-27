Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Сан-Марино

АШХАБАД, 24 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июля руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел, политических вопросов, международного экономического сотрудничества и цифрового перехода Сан-Марино Лукой Беккари.

Переговоры были посвящены вопросам подготовки к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

ИП "ТУРКМЕНинформ"