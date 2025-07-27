Поздравления главе Узбекистана

АШХАБАД, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля Президент Узбекистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В послании содержались поздравления коллеге по случаю его 68-летия, пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

В тот же день был проведен разговор по телефону между Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Были обсуждены актуальные аспекты двусторонней повестки дня, а также глава Народного собрания выразил наилучшие пожелания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"