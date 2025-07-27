Глава Туркменистана аккредитовал нового посла КНР

АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цзи Шуминем.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение ключевых вопросов туркмено-китайского сотрудничества по всем приоритетным направлениям.

Цзи Шуминь сменил в должности Цянь Найчэна, который работал в Ашхабаде с января 2021 года по июнь текущего.

ИП "ТУРКМЕНинформ"