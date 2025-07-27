В Туркменистане объявлена амнистия

АШХАБАД, 27 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля в ходе состоявшегося очередного заседания Кабинета Министров Туркменистана глава государства подписал Указ «О помиловании осужденных лиц по случаю «2025 года – Международного года мира и доверия».

В соответствии с документом от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы были освобождены 247 граждан, осужденных за совершенные преступления, но сожалеющих о содеянном и искренне в этом раскаивающихся.

ИП "ТУРКМЕНинформ"