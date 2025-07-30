Глава Халк Маслахаты посетил город Аркадаг

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 28 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с проектами различных объектов, возводимых на территории нового города, связанных с модернизацией дорожно-транспортной инфраструктуры. Крмое того, глава Народного собрания провел рабочее совещание с рядом ответственных за развитие города руководителей, которым дал ряд поручений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"