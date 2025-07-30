Делегация Туркменистана посетила Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июля делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Нокергулы Атагулыевым посетила Азербайджан.

Целью визита явилось участие в прошедшем в Баку 8-м заседании межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое было посвящено вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, ТЭК и энергетики, бизнеса и инвестиций, сельского хозяйства и пищевой промышленности, охраны окружающей среды и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"