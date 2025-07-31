Глава Туркменистана посетил Балканский велаят

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Балканский велаят страны.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с текущим социально-экономическим развитием региона и ходом подготовки к предстоящей в августе в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

ИП "ТУРКМЕНинформ"