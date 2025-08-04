Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Сейшелов

АШХАБАД, 1 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 июля руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел и туризма Республики Сейшельские Острова Сильвестром Радегондом.

Переговоры были посвящены вопросам подготовки к предстоящей в начале августа в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

ИП "ТУРКМЕНинформ"