Таиланд сменит посла в Ашхабаде

Таиланд сменит посла в Ашхабаде02.08.2025 11:39
АШХАБАД, 2 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 июля ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд (с резиденцией в Анкаре, Турция) Апират Сугондхабхиром.
В ходе встречи посол сообщил о завершении своей миссии в стране, а также были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Апират Сугондхабхиром работал в Туркменистане с мая 2023 года, когда сменил в должности Пхантипху Иамсудха Экарохит.
ИП "ТУРКМЕНинформ"