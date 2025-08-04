Таиланд сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 2 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 июля ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд (с резиденцией в Анкаре, Турция) Апират Сугондхабхиром.

В ходе встречи посол сообщил о завершении своей миссии в стране, а также были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Апират Сугондхабхиром работал в Туркменистане с мая 2023 года, когда сменил в должности Пхантипху Иамсудха Экарохит.

ИП "ТУРКМЕНинформ"