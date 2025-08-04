В Авазе стартует конференция LLDC 3

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 3 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Национальной туристической зоне "Аваза" была проведена церемония поднятия флагов в знак начала работы Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Для участия в форуме в страну прибывают высокие зарубежные гости - официальные делегации государств и международных организаций и структур, эксперты, представители общественности.

Конференция организована с целью обсуждения вопросов развития межрегионального сотрудничества, укрепления отношений и определения новых направлений взаимодействия в сферах торговли, транспорта, инвестиций и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"