В Туркменистан прибыл генсек ООН

В Туркменистан прибыл генсек ООН04.08.2025 10:56
АШХАБАД, 4 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 августа в Туркменистан прибыл с визитом Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
Целью визита является участие в открывающейся в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
По прибытии в страну глава ООН провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
ИП "ТУРКМЕНинформ"