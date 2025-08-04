В Туркменистан прибыл генсек ООН

АШХАБАД, 4 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 августа в Туркменистан прибыл с визитом Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Целью визита является участие в открывающейся в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

По прибытии в страну глава ООН провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"