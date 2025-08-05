Глава Туркменистана провел встречу с генсеком ООН

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 5 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране в рамках участия в проходящей Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3) Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе переговоров глава ООН поблагодарил Туркменистан за организацию проводимого раз в 10 лет форума, на котором развивающиеся страны, экономика которых во многом «заперта» в пределах национальных границ из-за отсутствия доступа к морю, имеют возможность обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются, и задачи по дальнейшему развитию, а также были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ООН.

ИП "ТУРКМЕНинформ"