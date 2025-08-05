Глава Халк Маслахаты провел встречи с президентами Узбекистана, Таджикистана и Казахстана

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 5 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 августа Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречи с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пребывающими с визитом в стране в рамках участия в проходящей Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

В ходе проведенных переговоров были обсуждены ключевые аспекты двусторонней повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"