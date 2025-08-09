Глава Туркменистана провел встречи с зарубежными коллегами

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 6 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел двусторонние встречи с прибывшими с визитом в страну для участия в работе проходящей в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3) главами зарубежных государств и правительств, официальными лицами.

В частности, состоялись встречи с королем Эсватини Мсвати III, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Республики Таджикистан Эммомали Рахмоном, председателем Президентского совета Государства Ливия Мухаммедом Юнусом Менфи, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики, руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым, заместителем Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики Ван Юном, первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Резой Арефом, премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым.

Встречи были посвящены обсуждению роли и значения конференции LLDC 3 и актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества по ключевым направлениям, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

