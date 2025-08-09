Президент Туркменистана провел встречи с главами зарубежных делегаций

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 7 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел двусторонние встречи с прибывшими с визитом в страну для участия в работе проходящей в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3) главами зарубежных государств и правительств, официальными лицами.

В частности, состоялись встречи с Президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, Президентом Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Карлушем Мануэлем Вила-Новой,вице-президентом Республики Малави Майклом Бизуиком Уси, вице-президентом Республики Гамбия Мухаммедом Джаллов, премьер-министром Республики Уганда Робиной Наббанджей, премьер-министром Республики Мали Абдулае Майга, премьер-министром Непала Шарма Оли.

ИП "ТУРКМЕНинформ"