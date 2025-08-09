Глава МИД Туркменистана провел встречи с зарубежными гостями

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6-7 августа руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел ряд двусторонних встреч с пребывающими с визитом в стране в рамках участия в работе Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3) представителями зарубежных государств.

В частности, состоялись встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Португальской Республики Аной Изабель Ксавьер, министром транспорта и логистики Федеративной Демократической Республики Эфиопия Алему Симе Фейсой, министром иностранных дел и международных отношений Королевства Лесото Леджоне Мпотджоане, заместителем помощника государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии Джоном Марком Поммершаймом, Государственным секретарем Федерального Министерства европейских и международных дел Австрийской Республики Джозефом Шеллхорном, заместителем Генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Фату Хайдарой, заместителем министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Валидом ибн Абдель Каримом аль-Хурейджи, министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег Малваджерд, Государственным министром международного сотрудничества Министерства иностранных дел Государства Катар Марьям бинт Али бен Насер Аль-Миснед, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Встречи были посвящены обсуждению роли и значения конференции LLDC 3 и актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества по ключевым направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"