Представлена Авазинская политическая декларация

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 9 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 августа Председателем Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, была представлена Авазинская политическая декларация по итогам прошедшей в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

В ней говорится:

"1. Мы, главы государств и правительств и представители высокого уровня, собрались 5–8 августа 2025 года в Авазе, Туркменистан, на Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, с участием представителей межправительственных и неправительственных организаций, частного сектора, гражданского общества, научных кругов и других заинтересованных сторон, по теме «Содействие прогрессу путем поддержания партнерских отношений», с целью продвижения повестки дня в области развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

2. Мы приветствуем принятую Генеральной Ассамблеей 24 декабря 2024 года Авазинскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2024–2034 годов, которая основана на успехах, достигнутых в рамках Алматинской программы действий «Удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и развивающимися странами транзита» и Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов, и которая обеспечивает обновленную и ориентированную на действия рамочную основу для оказания развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, поддержки в их усилиях, направленных на достижение устойчивого развития.

I. Глобальный контекст и общие обязательства

3. Мы собрались в критически важный момент, отмеченный ­взаимным наложением глобальных вызовов, включая геополитическую напряженность и конфликты, продовольственный и энергетический кризисы, высокие транспортные и торговые издержки, высокие процентные ставки, инфляцию, высокие уровни задолженности, изменение климата, бедствия, утрату биоразнообразия, опустынивание, таяние ледников и загрязнение окружающей среды.

4. Мы подчеркиваем особые потребности и вызовы, с которыми развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются ввиду отсутствия прямого территориального доступа к морю, ввиду наличия препятствий для транспорта и связи, большой удаленности от основных рынков, обременительных процедур транзита и отсутствия соответствующей, безопасной, недорогой и доступной инфраструктуры, и признаем необходимость укрепления международной солидарности для содействия их структурным преобразованиям, индустриализации, экономической диверсификации и полной интеграции в региональную и глобальную экономику.

5. Мы напоминаем, что Генеральная Ассамблея провозгласила 2025 год «Международным годом мира и доверия», и признаем, что не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития, и все это также имеет отношение к развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

6. Мы признаем, что, несмотря на некоторые положительные результаты в определенных областях реализации Венской программы действий, прогресс оказался недостаточным, и с обеспокоенностью отмечаем, что острый дефицит финансирования, в частности финансирования инфраструктуры, недостаточность данных и ограничения, связанные с техническим потенциалом, подорвали прогресс на пути к достижению целей и задач, поставленных в Венской программе действий.

7. Мы далее подтверждаем нашу приверженность активизации усилий по полному и своевременному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее целей в области устойчивого развития, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижского соглашения, Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Новой программы развития городов и Конвенции о биологическом разнообразии, а также Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, в частности, с учетом тех особых потребностей и вызовов в области развития, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю.

8. Мы приветствуем итоговый документ четвертой Международной конференции по финансированию развития, Севильское обязательство, в рамках которого с опорой на Аддис-Абебскую программу действий обновляется глобальная система финансирования развития и вновь звучит призыв к ее свое­временной и эффективной реализации. Мы также поддерживаем все обязательства, изложенные в Монтеррейском консенсусе 2002 года и Дохинской декларации 2008 года, равно как и соответствующие обязательства, изложенные в Пакте во имя будущего, и будем способствовать их выполнению.

9. Мы отмечаем заинтересованность развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в разработке специальной программы работы по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и их готовность приложить соответствующие усилия.

10. Мы приветствуем созыв двадцать девятой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, девятнадцатой сессии Конференции сторон, действующей в качестве Совещания сторон Киотского протокола, и шестой сессии Конференции сторон, действующей в качестве Совещания сторон Парижского соглашения, в ноябре 2024 года в Баку, Азербай­джан, как первой сессии Конференции сторон, прошедшей в одной из развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и принятие сторонами соответствующих решений.

11. Мы также приветствуем созыв семнадцатого совещания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии и совещаний Конференции сторон, действующих в качестве совещаний сторон протоколов к Конвенции и запланированных к проведению в 2026 году в Армении, и семнадцатой сессии Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, запланированной к проведению в 2026 году в Монголии.

12. Мы далее приветствуем созыв пятнадцатого совещания Конференции Договаривающихся сторон Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях 23–31 июля 2025 года в Виктория-Фолс, Зимбабве, шестнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, которая состоится в октябре 2025 года в Женеве, тринадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городов, запланированной к проведению 17–22 мая 2026 года в Азербайджане, второго Глобального горного саммита, который состоится в 2027 году в Кыргызстане, и запланированной к проведению в Таджикистане Конференции Организации Объединенных Наций 2028 года, посвященной заключительному всеобъемлющему обзору хода реализации целей Международного десятилетия действий, «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы.

II. Осуществление Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2024–2034 годов

13. Мы решительно привержены осуществлению в течение предстоящего десятилетия Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2024–2034 годов в соответствии с ее пятью взаимоукрепляющими ключевыми направлениями деятельности:

a) структурные преобразования, наука, техника и инновации;

b) торговля, упрощение процедур торговли и региональная интеграция;

c) транзит, транспорт и связанность;

d) укрепление адаптационных возможностей, повышение устойчивости к потрясениям и снижение уязвимости к изменению климата и бедствиям;

e) средства осуществления.

14. Мы подтверждаем нашу приверженность достижению предусмотренных в Авазинской программе действий конкретных результатов, касающихся создания региональных центров сельскохозяйственных исследований, с учетом интереса, проявленного некоторыми странами; созданию группы экспертов высокого уровня по вопросу о свободе транзита для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю; и изучению возможности создания механизма финансирования инвестиций в ­инфраструктуру для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

15. Мы подчеркиваем важность провозглашения Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного устойчивому транспорту, на десятилетний период, начинающийся 1 января 2026 года, в частности, для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и стран транзита, и с нетерпением ожидаем плана реализации Десятилетия.

16. Мы подчеркиваем важность развития физической и цифровой инфраструктуры, имеющей отношение к торговле, и содействия обеспечению связанности для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на инклюзивной, справедливой и экономически доступной основе, и в этой связи предлагаем многосторонним банкам развития увеличить инвестиции в инфраструктуру, в том числе в автомобильные и железные дороги, водные пути и порты, инфраструктуру транзита энергоносителей и подключения к энергосетям, а также цифровую инфраструктуру, например, оптико-волоконные кабели и спутниковые системы.

Партнерские отношения и механизмы поддержки

17. Мы предлагаем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, странам транзита, их партнерам по процессу развития, системе Организации Объединенных Наций и всем другим заинтересованным сторонам согласованно, слаженно и оперативно принимать с учетом национальных приоритетов соответствующие меры, согласованные в Авазинской программе действий в рамках ее пяти ключевых направлений.

18. Мы предлагаем руководящим органам фондов и программ Организации Объединенных Наций и другим многосторонним организациям, включая многосторонние банки развития и другие международные и региональные финансовые учреждения, а также Всемирной торговой организации вносить вклад в осуществление Авазинской программы действий и соответствующим образом и сообразно своим соответствующим мандатам включать ее в свои программы работы. Мы также признаем роль многосторонних банков развития в стимулировании частных инвестиций и призываем увеличить объем льготного финансирования для развития инфраструктуры в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, призывая их расширить доступ к цифровому финансированию торговли, чтобы помочь сократить разрыв в финансировании торговли.

19. Мы приветствуем растущую роль сотрудничества «Юг–Юг» и трехстороннего сотрудничества как дополнения, а не замены сотрудничеству Север–Юг, роль взаимного обучения и региональной интеграции как факторов, способствующих укреплению устойчивости, развитию инновационной деятельности и трансграничному сотрудничеству.

Руководство, подотчетность и мониторинг

20. Мы подчеркиваем, что национальное лидерство и ответственность за стратегии и политику развития не имеющих выхода к морю развивающихся стран, стран транзита и партнеров по развитию должны обеспечиваться на протяжении всего процесса осуществления, последующей деятельности и мониторинга.

21. Мы призываем обеспечить более тесную координацию между Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам и страновыми группами Организации Объединенных Наций в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, в качестве важного инструмента для последующей деятельности и обзора хода осуществления положений Авазинской программы действий, подчеркивая, что следует обеспечить Канцелярии достаточные ресурсы для выполнения ее мандата, в том числе через существующий целевой фонд. Мы также подчеркиваем исключительную важность того, чтобы учреждения Организации Объединенных Наций, в том числе действуя через координаторов-резидентов и страновые группы Организации Объединенных Наций, играли более активную роль в мобилизации всех заинтересованных сторон для оказания правительствам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, помощи в решении проблем, вызванных структурными ограничениями в этих странах.

22. Мы особо отмечаем, что эффективные и взаимодополняющие механизмы последующей деятельности и мониторинга, приведенные в соответствие с существующими глобальными рамками и адаптированные на национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровне, имеют решающее значение для успешного осуществления Авазинской программы действий.

III. Заключение и призыв к действию

23. Мы заявляем о своей твердой решимости безотлагательно принять коллективные меры, чтобы выполнить обязательства, принятые в Авазинской программе действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2024–2034 годов.

24. Мы просим Генерального секретаря обеспечить в полном объеме мобилизацию и координацию деятельности всех соответствующих элементов системы Организации Объединенных Наций с тем, чтобы содействовать скоординированному осуществлению и способствовать согласованности последующей деятельности в связи с Авазинской программой действий и мониторинга ее выполнения на национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровне. Мы призываем соответствующие организации и органы системы Организации Объединенных Наций и предлагаем международным организациям и соответствующим региональным и субрегиональным организациям в надлежащих случаях включать Авазинскую программу действий в свои программы работы в рамках своих соответствующих мандатов.

25. Мы выражаем Правительству и народу Туркменистана самую глубокую признательность за их щедрое гостеприимство и за превосходное проведение Конференции в духе глобального сотрудничества и солидарности."