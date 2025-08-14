Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Азербайджана

АШХАБАД, 11 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 августа Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Беседа была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, итогов прошедшей в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

