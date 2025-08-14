В Туркменистане отметили День Каспийского моря

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 13 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 августа в Туркменистане отметили День Каспийского моря, решение о ежегодном праздновании которого было принято в мае 2007 года в городе Баку на Первой Конференции государств – участников Тегеранской конвенции всеми прикаспийскими странами (Россией, Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран, Республикой Казахстан и Туркменистаном).

12 августа 2018 г. в Актау (Казахстан) была принята Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, которая сейчас находится в процессе ратификации её сторонами. Согласно документу, Каспий имеет особый статус, признан внутриконтинентальным морем. При этом три из пяти прикаспийских государств, в том числе Туркменистан, не имеют выхода к мировому океану.

В честь праздника в Национальной туристической зоне "Аваза" состоялись спортивные соревнования по различным видам спорта и была проведена научно-практическая конференция «Каспийское море – море дружбы и мира». На форуме рассматривался широкий спектр актуальных вопросов в деле обеспечения устойчивого развития, основывающегося на решении единого комплекса экономических, социальных и экологических проблем.

ИП "ТУРКМЕНинформ"