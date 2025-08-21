advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
21.08.2025 / 12:47 msk / 14:47 trk
В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ
15.08.2025 14:27

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств состоялось 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Антитеррористического центра и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.

На встрече выступил директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Евгений Клемезь. Он назвал символичным тот факт, что заседание проходит на многострадальной Петербургской земле в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Год мира и единства в борьбе с нацизмом, который широко отмечается в государствах Содружества.

«Сегодня как никогда важно сосредоточить совместные усилия на сохранении исторической памяти, пресечении попыток переписывания истории, оправдания чудовищных преступлений нацизма и героизации его пособников», – считает он.

По словам Евгения Клемезя, на сегодняшний день наблюдается активизация экстремистских движений, использующих террористические средства и методы для реализации своих преступных целей. Потоки нелегальной миграции несут прямую угрозу национальной безопасности. Сохраняется тенденция к увеличению производства наркотических средств и расширению путей наркотрафика. Серьезную озабоченность вызывают контрабанда оружия и разрастающаяся в масштабах киберпреступность. Не менее актуальным остается вопрос противодействия отмыванию преступных доходов, выходящей за рамки отдельных государств коррупции.

«Очевиден тот факт, что вызовы и угрозы криминального характера переплетены и взаимосвязаны и на фоне снижения эффективности международных систем безопасности представляют опасность для наших стран. В этих условиях государства Содружества фокусируют свое внимание на укреплении фундамента солидарности, отстаивании концепции общей, комплексной и устойчивой безопасности по приоритетным направлениям взаимодействия, включая правоохранительную сферу», – отметил представитель Исполкома СНГ.

Он также подчеркнул, что весомая роль в обеспечении безопасности государств – участников Содружества отведена Совету министров внутренних дел. Благодаря его плодотворной и динамичной деятельности удается успешно противостоять современным угрозам, защищая жизнь и здоровье граждан стран СНГ, интересы государств от всякого рода криминальных проявлений.

«Проделана большая работа по формированию и развитию международно-правовой базы сотрудничества, наращивается результативность совместных оперативно-профилактических мероприятий, осуществляется подготовка кадров, улучшаются оперативные и материально-технические возможности, совершенствуется информационно-аналитическая и научная деятельность», – сказал Евгений Клемезь.

Директор департамента напомнил, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке к очередным заседаниям высших органов Содружества, которые пройдут под таджикским председательством. Планируется, что главами государств будет рассмотрен ряд вопросов в сфере безопасности. Так, предполагается принятие новых программ сотрудничества по противодействию терроризму и экстремизму, укреплению пограничной безопасности, Концепции военного сотрудничества до 2030 года, подписание Договора о международной контролируемой поставке и Факультативного протокола к Конвенции в сфере передачи осужденных.

«От наших с вами действий зависит, каким будет Содружество Независимых Государств завтра. Нынешняя ситуация в мире определяет перед всеми нашими странами новые вызовы, на которые следует оперативно и адекватно реагировать», – резюмировал он.

Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся выполнения межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью, развития информационного взаимодействия при противодействии преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Члены Совета обсудили актуальные проблемы в борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество в сфере безопасности дорожного движения, экспертно-криминалистической деятельности, работу по противодействию деструктивным элементам, дестабилизирующим общественно-политическую ситуацию в странах СНГ, и ряд других вопросов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

AWAZA

