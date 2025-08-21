В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств состоялось 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Антитеррористического центра и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.



На встрече выступил директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Евгений Клемезь. Он назвал символичным тот факт, что заседание проходит на многострадальной Петербургской земле в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Год мира и единства в борьбе с нацизмом, который широко отмечается в государствах Содружества.



«Сегодня как никогда важно сосредоточить совместные усилия на сохранении исторической памяти, пресечении попыток переписывания истории, оправдания чудовищных преступлений нацизма и героизации его пособников», – считает он.



По словам Евгения Клемезя, на сегодняшний день наблюдается активизация экстремистских движений, использующих террористические средства и методы для реализации своих преступных целей. Потоки нелегальной миграции несут прямую угрозу национальной безопасности. Сохраняется тенденция к увеличению производства наркотических средств и расширению путей наркотрафика. Серьезную озабоченность вызывают контрабанда оружия и разрастающаяся в масштабах киберпреступность. Не менее актуальным остается вопрос противодействия отмыванию преступных доходов, выходящей за рамки отдельных государств коррупции.



«Очевиден тот факт, что вызовы и угрозы криминального характера переплетены и взаимосвязаны и на фоне снижения эффективности международных систем безопасности представляют опасность для наших стран. В этих условиях государства Содружества фокусируют свое внимание на укреплении фундамента солидарности, отстаивании концепции общей, комплексной и устойчивой безопасности по приоритетным направлениям взаимодействия, включая правоохранительную сферу», – отметил представитель Исполкома СНГ.



Он также подчеркнул, что весомая роль в обеспечении безопасности государств – участников Содружества отведена Совету министров внутренних дел. Благодаря его плодотворной и динамичной деятельности удается успешно противостоять современным угрозам, защищая жизнь и здоровье граждан стран СНГ, интересы государств от всякого рода криминальных проявлений.



«Проделана большая работа по формированию и развитию международно-правовой базы сотрудничества, наращивается результативность совместных оперативно-профилактических мероприятий, осуществляется подготовка кадров, улучшаются оперативные и материально-технические возможности, совершенствуется информационно-аналитическая и научная деятельность», – сказал Евгений Клемезь.



Директор департамента напомнил, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке к очередным заседаниям высших органов Содружества, которые пройдут под таджикским председательством. Планируется, что главами государств будет рассмотрен ряд вопросов в сфере безопасности. Так, предполагается принятие новых программ сотрудничества по противодействию терроризму и экстремизму, укреплению пограничной безопасности, Концепции военного сотрудничества до 2030 года, подписание Договора о международной контролируемой поставке и Факультативного протокола к Конвенции в сфере передачи осужденных.



«От наших с вами действий зависит, каким будет Содружество Независимых Государств завтра. Нынешняя ситуация в мире определяет перед всеми нашими странами новые вызовы, на которые следует оперативно и адекватно реагировать», – резюмировал он.



Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся выполнения межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью, развития информационного взаимодействия при противодействии преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.



Члены Совета обсудили актуальные проблемы в борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество в сфере безопасности дорожного движения, экспертно-криминалистической деятельности, работу по противодействию деструктивным элементам, дестабилизирующим общественно-политическую ситуацию в странах СНГ, и ряд других вопросов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"