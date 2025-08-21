В СНГ работают над проектом Заявления глав государств в связи с 40-й годовщиной аварии на ЧАЭС

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Заседание экспертной группы по согласованию проекта Заявления глав государств – участников Содружества Независимых Государств в связи с 40-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС состоялось 12 августа в штаб-квартире СНГ, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества.



На встрече эксперты рассмотрели проект Заявления с учетом поправок от государств, доработали ряд его положений в соответствии с позициями сторон. Достигнута договоренность о том, что в двухнедельный срок стороны направят в Исполнительный комитет СНГ предложения к проекту Заявления с учетом состоявшейся на заседании дискуссии.



Следующее экспертное обсуждение документа решено провести 8 сентября.

ИП "ТУРКМЕНинформ"