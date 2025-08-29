Делегация Туркменистана отправилась в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня делегация МИД Туркменистана во главе с министром Рашидом Мередовым отправилась с визитом в Соединенные Штаты Америки.

В рамках пребывания в Вашингтоне делегация примет участие в очередном раунде ежегодных двусторонних политических консультаций между МИД Туркменистана и Соединенных Штатов Америки, а также состояится встреча руководителей внешнеполитических ведомств обеих стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"