В Вашингтоне обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и США

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 августа пребывающий с визитом в Соединенных Штатах Америки во главе представительной делегации руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Государственным секретарем США Марко Рубио.

В тот же день туркменская делегация приняла участие в очередном раунде ежегодных двусторонних политических консультаций между МИД Туркменистана и Соединенных Штатов Америки.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах безопасности, бизнеса и инвестиций, технологий и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"