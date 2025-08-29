В "Авазу" прибыли главы Узбекистана и Азербайджана

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Национальной туристической зоне "Аваза" открывается встреча на высшем уровне между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Для участия в переговорах, которые будут посвящены вопросам развития трехстороннего сотрудничества, в Туркменистан прибыли с визитом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

По итогам встречи в верхах будет принято совместное заявление лидеров трех государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"