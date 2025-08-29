В "Авазе" проведена трехсторонняя встреча в верхах

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 августа в Национальной туристической зоне "Аваза" была проведена встреча на высшем уровне с участием Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

В ходе переговоров главы государств рассмотрели перспективы дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества на основе многовековых уз дружбы, братства и добрососедства, общности историко-культурных и духовных ценностей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, ТЭК и энергетики, промышленности, инвестиций, технологий, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и других, укрепления геополитической и геоэкономической позиции трех стран на мировой арене.

По итогам встречи в верхах были подписаны Протокол об установлении побратимских отношений между азербайджанским городом Физули и городом Аркадаг, Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой "Türkmenhowaýollary" и Министерством цифрового развития и транспорта Азербай­джанской Республики о дальнейшем развитии международного авиасообщения, Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан по развитию сотрудничества в области судостроения, Протокол по развитию сотрудничества в сфере гражданской авиации между Государственной службой "Türkmenhowaýollary" и Министерством транспорта Республики Узбекистан, Соглашение о сотрудничестве между Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана и Акционерным обществом "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа", Меморандум о взаимопонимании между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана, Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта Республики Узбекистан в области транспортно-логистического сотрудничества.

По завершении встречи в верхах участники выступили с сообщением для прессы.

Кроме того, были проведены двусторонние встречи Председателя Халк Маслахаты с главами Узбекистана и Азербайджана по обсуждению ключевых аспектов развития сотрудничества между странами и значения состоявшихся трехсторонних переговоров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"