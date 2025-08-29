В «Авазе» принято совместное заявление Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 августа в рамках состоявшейся в Национальной туристической зоне «Аваза» встречи Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева было принято совместное заявление трех стран.

Документ гласит:

"22 августа 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» (Туркменистан) состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, именуемые в дальнейшем «Стороны».



Стороны,



основываясь на исторической и культурной общности братских народов трех государств,



будучи убежденными, что дальнейшее развитие и углубление отношений между тремя государствами отвечает коренным интересам их народов и будет способствовать укреплению мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития,



подчеркивая общую приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес,



подтверждая приверженность основополагающим международно-правовым принципам и нормам, в том числе закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций,



заявляют о нижеследующем:



1. Стороны подтвердили незыблемость долгосрочного курса на всемерное укрепление стратегического партнерства в духе уз многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки народов своих государств.



Было выражено единое мнение, что дальнейшее развитие трехстороннего сотрудничества служит обеспечению мира, стабильности и укреплению доверия и взаимопонимания в региональном и глобальном масштабах.



2. Стороны подчеркнули важность поддержания тесных контактов на высшем и высоком уровнях, взаимодействия во внешнеполитической деятельности трех стран и углубления сотрудничества в области совместного противостояния современным вызовам и угрозам.



3. Стороны согласились продолжить укреплять взаимодействие между их государствами в рамках международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций, а также других международных и региональных структур.



4. Стороны подчеркнули приоритетный характер дальнейшего расширения и укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.



Стороны выразили общее мнение о необходимости создания благоприятных условий для дальнейшего развития экономического сотрудничества между их государствами.



Стороны выступили за активизацию практических действий по укреплению транспортной взаимосвязанности, разработку и реализацию совместных проектов, отвечающих интересам народов трех стран.



5. Стороны уделили внимание развитию производственной и промышленной кооперации и согласились расширять долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество путем создания совместных предприятий в текстильной, химической, строительной и других отраслях.



6. Стороны выразили поддержку деятельности, направленной на стимулирование торгово-экономических отношений, и в данном контексте согласились активизировать прямые связи между деловыми кругами своих стран, в том числе через проведение выставок и бизнес-форумов на территориях трех государств.



Стороны будут уделять приоритетное внимание развитию и расширению сотрудничества между регионами трех стран путем обмена визитами, проведения совместных мероприятий для укрепления дружбы между народами трех стран.



7. Стороны, отметив важность развития сотрудничества в энергетике, подчеркнули особое значение взаимодействия в этой области.



8. Учитывая большой потенциал в сфере транспорта и логистики, а также в целях использования транзитного потенциала трех стран, Стороны подчеркнули важность активизации мультимодальных перевозок по направлению «Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан» и обратно.



В этой связи была отмечена значимость подписанного компетентными органами трех стран Меморандума о взаимопонимании в области транспортно-логистического сотрудничества.



9. Стороны приветствуют создание Совместной рабочей группы в целях обсуждения вопросов развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры, координации транспортных перевозок, упрощения условий их организации.



10. Стороны также подчеркнули значимость развития авиасообщений, бизнеса и туризма между странами, что будет способствовать увеличению грузового и пассажирского потоков.



11. Стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с экологическими рисками, сохранения биоразнообразия, продвижения общих проектов и программ в сфере охраны окружающей среды, совместных инициатив, отвечающих общим интересам трех стран в рамках региональных и международных платформ.



12. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими государственными структурами и общественными объединениями, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации, деятелями культуры и искусства.



Стороны выразили твердую убежденность в необходимости дальнейшего укрепления дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами Сторон и их народов.



г. Туркменбаши, 22 августа 2025 года."

ИП "ТУРКМЕНинформ"