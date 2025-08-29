В Ашхабад прибыла делегация Пакистана

АШХАБАД, 25 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация Исламской Республики Пакистан во главе с дополнительным секретарем МИД Пакистана по странам Западной Азии и Афганистану Саидом Али Асад Гиллани.

Программа пребывания делегации включает проведение встреч и переговоров с руководителем МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и другими официальными лицами, участие в очередном раунде двусторонних межмидовских политконсультаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"