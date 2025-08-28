Глава МИД Туркменистана отправился в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Визит предпринят с целью проведения переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым по ключевым аспектам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обмена мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

