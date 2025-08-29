Главы МИД Туркменистана и РФ провели встречу в Москве

АШХАБАД, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа пребывающий с рабочим визитом в Российской Федерации руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ходе встречи главы МИД обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях,провели обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес, рассмотрели ход подготовки к очередному заседанию межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, углубления взаимодействия на Каспии и с другими странами Центральной Азии и СНГ, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"