Глава государства поздравил учащихся

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к учащимся и педагогам с поздравлениями по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые учителя и работники системы образования!



Дорогие студенты и школьники!



От всей души поздравляю с замечательным праздником, олицетворяющим динамичное и всесторонне гармоничное развитие нашей Родины в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, – Днем знаний и студенческой молодежи и началом нового, 2025-2026 учебного года!



Уверен, что День знаний и студенческой молодежи, торжественно отмечаемый в Международный год мира и доверия, станет для школьников, студентов, учителей и нашего мужественного народа одним из незабываемых и знаменательных праздников, приумножающих гордость за Отчизну.



Знания лежат в основе всех наших достижений, счастливой и благополучной жизни. Именно знания освещают наш путь начиная с овеянного славой прошлого в будущее. Потому с глубокой древности туркменский народ известен миру стремлением к познанию, тягой к науке, рассудительностью и мудростью. Придерживаясь сегодня этих замечательных качеств, мы проводим колоссальную работу для совершенствования и вывода национальной системы образования на качественно новый уровень. Вместе с тем нами предоставляются все условия, чтобы учителя, всецело посвятившие себя благородному делу, могли трудиться плодотворно и с самоотдачей, а представители молодого поколения – обучаться и постигать науку. Так закладывается незыблемый фундамент новой эпохи.



Благодаря успешной реализации национальных программ, концепций и стратегий мы последовательно расширяем сеть современных образовательных учреждений с инновационными технологиями, а также значительно повышаем эффективность учебной деятельности на базе национальной и передовой практик. Наряду с этим существенно активизируется целевое парт­нерство с международными организациями и иностранными государствами: подобные меры являются ключевым компонентом внешнеполитической стратегии страны. Так мы продвигаем на мировой арене наши достижения в области образования.



К Дню знаний и студенческой молодежи приурочен целый ряд торжеств – научно-практические конференции, физкультурно-спортивные и культурные мероприятия. По случаю праздника состоятся архитектурные премьеры – церемония открытия Международного университета промышленников и предпринимателей в Ашхабаде, а также нового учебного корпуса и общежития в городе Мары. Вместе с тем в столице, селах и городах будут сданы в эксплуатацию новые учреждения школьного и дошкольного образования. Все эти события в полной мере отражают темпы развития отечественной системы образования согласно мировой практике.



Наши учителя, студенты и школьники вносят большой вклад в поддержание основ священной независимости и нейтралитета, трижды признанного Организацией Объединенных Наций. Кроме того, они в значительной мере содействуют достижению целей на пути дальнейшего развития суверенной Отчизны. Придерживаясь патриотического духа предков, их гуманистических устоев жизни, традиций в труде и в целом благородных национальных принципов, счастливой молодежи надлежит самоотверженно учиться, освоить профессию и прославлять независимую Родину грандиозными успехами на международных конкурсах. Все это должно стать для молодых туркменистанцев главной целью.



Молодое поколение – наша гордость и честь. Доблестные предки туркмен – Огуз хан, Горкут ата, Героглы бек, Алп Арслан, Тогрул бек, Салыр Газан, султан Джелалетдин, а также сотни наших ученых и мастеров слова, которые достигли больших высот в основополагающих направлениях астрономии, геологии, физики и химии, геометрии, медицины, литературы и языкознания, оставили немеркнущий след в мировой истории. Каждый молодой туркменистанец должен следовать их примеру и черпать вдохновение в их патриотическом и гуманистическом учении, трудах, совершать прорывные открытия, проявлять креативность, творчески подходить к работе, тем самым верно служить Родине и народу.



Уважаемые учителя и работники системы образования!



В основе наших достижений в сфере образования созидательный труд наших учителей. Учителям и работникам национальной системы образования принадлежит особая заслуга в ее ускоренном развитии, подготовке грамотной, патриотически настроенной молодежи с широким кругозором, фундаментальными знаниями и навыками владения современными технологиями, а также в значительном укреплении единства и сплоченности нашего общества.



Безупречные произведения Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага заложили основу мышления нового времени и фундамент школы воспитания. Придерживаясь принципов этой школы и опираясь на национальную и передовую практику, вам надлежит обогащать содержание учебного процесса и усердно работать над последовательным совершенствованием методики обучения молодежи. Самоотверженный, упорный и добросовестный труд во имя дальнейшего процветания Родины в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства – священный долг каждого из нас.



Уважаемые учителя и работники системы образования!



Дорогие студенты и школьники!



Еще раз от всей души поздравляю с торжественно отмечаемым в нашей стране Днем знаний и студенческой молодежи, а также с началом нового, 2025-2026 учебного года!



Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов и достижений в научной и творческой деятельности!".

