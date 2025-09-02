advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
02.09.2025 / 09:07 msk / 11:07 trk
Глава государства поздравил учащихся
01.09.2025 09:55

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к учащимся и педагогам с поздравлениями по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые учителя и работники системы образования!

Дорогие студенты и школьники!

От всей души поздравляю с замечательным праздником, олицетворяющим динамичное и всесторонне гармоничное развитие нашей Родины в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, – Днем знаний и студенческой молодежи и началом нового, 2025-2026 учебного года!

Уверен, что День знаний и студенческой молодежи, торжественно отмечаемый в Международный год мира и доверия, станет для школьников, студентов, учителей и нашего мужественного народа одним из незабываемых и знаменательных праздников, приумножающих гордость за Отчизну.

Знания лежат в основе всех наших достижений, счастливой и благополучной жизни. Именно знания освещают наш путь начиная с овеянного славой прошлого в будущее. Потому с глубокой древности туркменский народ известен миру стремлением к познанию, тягой к науке, рассудительностью и мудростью. Придерживаясь сегодня этих замечательных качеств, мы проводим колоссальную работу для совершенствования и вывода национальной системы образования на качественно новый уровень. Вместе с тем нами предоставляются все условия, чтобы учителя, всецело посвятившие себя благородному делу, могли трудиться плодотворно и с самоотдачей, а представители молодого поколения – обучаться и постигать науку. Так закладывается незыблемый фундамент новой эпохи.

Благодаря успешной реализации национальных программ, концепций и стратегий мы последовательно расширяем сеть современных образовательных учреждений с инновационными технологиями, а также значительно повышаем эффективность учебной деятельности на базе национальной и передовой практик. Наряду с этим существенно активизируется целевое парт­нерство с международными организациями и иностранными государствами: подобные меры являются ключевым компонентом внешнеполитической стратегии страны. Так мы продвигаем на мировой арене наши достижения в области образования.

К Дню знаний и студенческой молодежи приурочен целый ряд торжеств – научно-практические конференции, физкультурно-спортивные и культурные мероприятия. По случаю праздника состоятся архитектурные премьеры – церемония открытия Международного университета промышленников и предпринимателей в Ашхабаде, а также нового учебного корпуса и общежития в городе Мары. Вместе с тем в столице, селах и городах будут сданы в эксплуатацию новые учреждения школьного и дошкольного образования. Все эти события в полной мере отражают темпы развития отечественной системы образования согласно мировой практике.

Наши учителя, студенты и школьники вносят большой вклад в поддержание основ священной независимости и нейтралитета, трижды признанного Организацией Объединенных Наций. Кроме того, они в значительной мере содействуют достижению целей на пути дальнейшего развития суверенной Отчизны. Придерживаясь патриотического духа предков, их гуманистических устоев жизни, традиций в труде и в целом благородных национальных принципов, счастливой молодежи надлежит самоотверженно учиться, освоить профессию и прославлять независимую Родину грандиозными успехами на международных конкурсах. Все это должно стать для молодых туркменистанцев главной целью.

Молодое поколение – наша гордость и честь. Доблестные предки туркмен – Огуз хан, Горкут ата, Героглы бек, Алп Арслан, Тогрул бек, Салыр Газан, султан Джелалетдин, а также сотни наших ученых и мастеров слова, которые достигли больших высот в основополагающих направлениях астрономии, геологии, физики и химии, геометрии, медицины, литературы и языкознания, оставили немеркнущий след в мировой истории. Каждый молодой туркменистанец должен следовать их примеру и черпать вдохновение в их патриотическом и гуманистическом учении, трудах, совершать прорывные открытия, проявлять креативность, творчески подходить к работе, тем самым верно служить Родине и народу.

Уважаемые учителя и работники системы образования!

В основе наших достижений в сфере образования созидательный труд наших учителей. Учителям и работникам национальной системы образования принадлежит особая заслуга в ее ускоренном развитии, подготовке грамотной, патриотически настроенной молодежи с широким кругозором, фундаментальными знаниями и навыками владения современными технологиями, а также в значительном укреплении единства и сплоченности нашего общества.

Безупречные произведения Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага заложили основу мышления нового времени и фундамент школы воспитания. Придерживаясь принципов этой школы и опираясь на национальную и передовую практику, вам надлежит обогащать содержание учебного процесса и усердно работать над последовательным совершенствованием методики обучения молодежи. Самоотверженный, упорный и добросовестный труд во имя дальнейшего процветания Родины в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства – священный долг каждого из нас.

Уважаемые учителя и работники системы образования!

Дорогие студенты и школьники!

Еще раз от всей души поздравляю с торжественно отмечаемым в нашей стране Днем знаний и студенческой молодежи, а также с началом нового, 2025-2026 учебного года!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов и достижений в научной и творческой деятельности!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

