Глава Туркменистана принял участие в саммите в Тяньцзине

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 сентября пребывающий с рабочим визитом в Китайской Народной Республике Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в качестве почетного гостя в прошедшем в городе Тяньцзинь саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате "ШОС+", который был организован с целью обсуждения вопросов обеспечения мира, устойчивого развития и благополучия в регионе, укреп­ления экономических и культурных связей.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемый Председатель Китайской Народной Республики,

уважаемые главы государств

и правительств, уважаемые члены делегаций,



Прежде всего, хотел бы выразить благодарность уважаемому Председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за приглашение принять участие в нынешнем Саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почётного гостя, за радушное гостеприимство и прекрасные условия для работы.



Участие Туркменистана в Саммитах ШОС в качестве почётного гостя стало многолетней доброй традицией. На наш взгляд, это говорит о взаимной заинтересованности в развитии и углублении партнёрства.



Туркменистан с большим уважением относится к ШОС, внимательно и доброжелательно следит за её деятельностью. Мы отмечаем созидательную роль Шанхайской организации в континентальных и глобальных процессах, её большой вклад в установление справедливой и сбалансированной системы современного мироустройства.



Сегодня в ходе заседания Саммита Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС+» Председатель Китайской Народной Республики, уважаемый господин Си Цзиньпин выступил с новым международно значимым предложением – Инициативой Глобального Управления.



Эта идея совпадает с концептуальным видением Туркменистана процесса дальнейшего совершенствования архитектуры международных отношений, коллективного управления ими, основанного на принципах равноправия, справедливости и взаимного уважения.



Вызывают понимание и поддержку принципиальные подходы ШОС к укреплению международной и региональной стабильности, созданию условий для политико-дипломатического диалога как основы межгосударственных отношений и решения сложных вопросов.



В этом контексте хотел бы подчеркнуть неизменно конструктивную позицию Организации к внешнеполитическому курсу Туркменистана, нашему нейтралитету, международным инициативам. Будет уместным отметить, что государства, входящие ныне в Шанхайскую организацию, поддержали и были соавторами резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о нейтралитете Туркменистана, а также ряда других решений ООН, предложенных нашей страной. Говорю об этом с особым чувством и благодарностью сегодня, в преддверии исторической даты – 30-летия международного признания нейтралитета Туркменистана, которое будет отмечаться 12 декабря нынешнего года. Мы будем рады видеть высокие делегации всех государств Шанхайской организации на предстоящих торжествах в Ашхабаде.



Уважаемые участники,



Определяющим вектором отношений Туркменистана и ШОС является экономическая сфера.



Среди приоритетов выделяем транспорт и логистику, коммуникации, энергетику, торговлю, производственную кооперацию.



Наличие обширной ресурсной базы, выгоды географического положения, динамичное развитие промышленности и инфраструктуры, накопленный опыт взаимодействия – всё это объективно способствует экономическому сближению и сов­местному развитию, реализации совокупного потенциала, создания на пространстве ШОС и территории Туркменистана крупных экономических узлов континентального, а в перспективе и глобального значения. Убеждён, различные форматы и модели делового партнёрства Туркменистана и ШОС способны дополнять и обогащать двусторонние связи, расширять горизонты сотрудничества на долгосрочной и взаимовыгодной основе. А также создавать практические предпосылки для планирования и реализации крупных региональных и международных проектов.



Здесь я бы хотел особо выделить транспортную составляющую. Считаем, что сегодня существуют реальные возможности выстраивания логистической магистрали по линиям Восток–Запад и Север–Юг, в которой страны ШОС и Туркменистан призваны стать ключевыми звеньями. Целенаправленное объединение усилий и потенциалов, мобилизация политико-дипломатических и экономических ресурсов будет означать качественно новый этап не только в развитии нашего сотрудничества.



Оно способно создать условия для формирования целостного геоэкономического пространства от Тихого океана до Балтики, включающего в себя крупные и динамично развивающиеся экономические зоны – Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральную и Южную Азию, Россию, Средний и Ближний Восток. В этой связи логичным и обоснованным было бы налаживание более тесного практического взаимодействия с участием Туркменистана и ШОС, координация транспортных стратегий с опорой на понимание наших объективных преимуществ, взаимной выгоды и успешной интеграции в глобальную геоэкономику.



При этом стоит особо выделить транскаспийский и прикаспийские маршруты. Исходим из того, что интересы ШОС как организации и Туркменистана здесь совпадают и имеют высокую степень совместимости. Полагаю, нашей общей задачей является перевод их в практическое русло. Видим каспийские коридоры – по вертикали и горизонтали – как реальный шанс кардинального повышения эффективности и отдачи от наших экономических и производственных возможностей, полноценного выхода на мировые рынки, установления и закрепления долгосрочных и сильных позиций на евразийском геоэкономическом пространстве.



Важнейший аспект – это благоприятный политико-правовой климат для перевозок на Каспийском море, что открывает хорошие перспективы участия в торговой и экономической деятельности на Каспии государств Шанхайской организации.



Как известно, на прошедшей недавно в Туркменистане 3-й Конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, значение Каспия как кратчайшего и выгодного маршрута предметно обсуждалось. Ряд государств ШОС участвовал в этом Форуме на самом высоком уровне, за что я бы хотел ещё раз выразить им искреннюю благодарность. Надеемся, что эта тема найдет своё продолжение и в данном формате общения.



В этой связи хотел бы привлечь ваше внимание к возможностям Международного морского порта Туркменбаши. Мы готовы к практическому диалогу об использовании этого многофункционального терминала в интересах Шанхайской организации сотрудничества.



Говоря о морских перевозках, уместным, на наш взгляд, было бы инициирование сотрудничества в судостроении. Многие страны ШОС имеют серьёзные производственные мощности и богатый опыт в этой сфере. Туркменистан также активно развивает национальное судостроение и я полагаю, что партнёрство в данной отрасли может принести ощутимые взаимные выгоды.



Придаём исключительную важность созданию в Центральной Азии и соседних регионах современной разветвлённой железнодорожной и автомобильной сети. Наша страна совместно с партнёрами инициировала сооружение железных дорог в Афганистан. Есть другие масштабные начинания. Видим реальные возможности наладить долгосрочное планирование и сотрудничество в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок. Готовы представить свои предложения.



В области связи и коммуникаций Туркменистан в сотрудничестве с некоторыми государствами-членами ШОС в настоящее время реализует крупные проекты по прокладке линии оптико-волоконной связи через Афганистан в Пакистан. Предлагаем Организации активно участвовать в расширении географии и наращивании мощностей, осуществлении новых масштабных проектов.



Выступаем за более тесное сотрудничество в энергетической сфере. Туркменистан готов к увеличению объёмов поставок природного газа государствам ШОС. Сегодня мы также делаем упор на электроэнергетику. Открыты к обсуждению практических аспектов поставок электроэнергии, расширению направлений и объёмов. В целом рассматриваем электроэнергетическую отрасль в качестве одного из приоритетов сотрудничества с ШОС.



Еще одна сфера возможного приложения совместных усилий – это производственная кооперация. Я полагаю, что присущая нашим государствам положительная динамика экономического роста, растущее количество новых промышленных объектов, расширение номенклатуры производимых товаров и услуг – всё это должно найти своё воплощение в процессе экономического партнёрства. Готовы принять участие в стратегии производственной кооперации.



Уважаемые участники,



В начале своего выступления я упомянул гуманитарную сферу. Исторический опыт, близость ценностей, верность самобытным традициям и устоям, искреннее добрососедство и уважение друг к другу – это фундамент нашего сотрудничества, общее великое достояние, которое мы бережём и приумножаем. Поэтому всегда будет иметь особое значение развитие гуманитарного взаимодействия между нашими странами, укрепление культурных, научно- образовательных и других связей в социальной сфере. Убеждены в их нужности и весьма значимой роли.



Сегодняшнюю встречу на высшем государственном уровне Туркменистан считает важным шагом в развитии своих отношений с Шанхайской организацией сотрудничества.



Туркменистан привержен практическим шагам по реализации совместных возможностей в общих интересах, упрочению дружбы, добрососедства и доверия.



Ещё раз выражаю признательность за приглашение на этот важный Саммит."

