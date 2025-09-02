advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
02.09.2025 / 09:07 msk / 11:07 trk
ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана принял участие в саммите в Тяньцзине
02.09.2025 10:34

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 сентября пребывающий с рабочим визитом в Китайской Народной Республике Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в качестве почетного гостя в прошедшем в городе Тяньцзинь саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате "ШОС+", который был организован с целью обсуждения вопросов обеспечения мира, устойчивого развития и благополучия в регионе, укреп­ления экономических и культурных связей.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемый Председатель Китайской Народной Республики,
уважаемые главы государств
и правительств, уважаемые члены делегаций,

Прежде всего, хотел бы выразить благодарность уважаемому Председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за приглашение принять участие в нынешнем Саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почётного гостя, за радушное гостеприимство и прекрасные условия для работы.

Участие Туркменистана в Саммитах ШОС в качестве почётного гостя стало многолетней доброй традицией. На наш взгляд, это говорит о взаимной заинтересованности в развитии и углублении партнёрства.

Туркменистан с большим уважением относится к ШОС, внимательно и доброжелательно следит за её деятельностью. Мы отмечаем созидательную роль Шанхайской организации в континентальных и глобальных процессах, её большой вклад в установление справедливой и сбалансированной системы современного мироустройства.

Сегодня в ходе заседания Саммита Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС+» Председатель Китайской Народной Республики, уважаемый господин Си Цзиньпин выступил с новым международно значимым предложением – Инициативой Глобального Управления.

Эта идея совпадает с концептуальным видением Туркменистана процесса дальнейшего совершенствования архитектуры международных отношений, коллективного управления ими, основанного на принципах равноправия, справедливости и взаимного уважения.

Вызывают понимание и поддержку принципиальные подходы ШОС к укреплению международной и региональной стабильности, созданию условий для политико-дипломатического диалога как основы межгосударственных отношений и решения сложных вопросов.

В этом контексте хотел бы подчеркнуть неизменно конструктивную позицию Организации к внешнеполитическому курсу Туркменистана, нашему нейтралитету, международным инициативам. Будет уместным отметить, что государства, входящие ныне в Шанхайскую организацию, поддержали и были соавторами резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о нейтралитете Туркменистана, а также ряда других решений ООН, предложенных нашей страной. Говорю об этом с особым чувством и благодарностью сегодня, в преддверии исторической даты – 30-летия международного признания нейтралитета Туркменистана, которое будет отмечаться 12 декабря нынешнего года. Мы будем рады видеть высокие делегации всех государств Шанхайской организации на предстоящих торжествах в Ашхабаде.

Уважаемые участники,

Определяющим вектором отношений Туркменистана и ШОС является экономическая сфера.

Среди приоритетов выделяем транспорт и логистику, коммуникации, энергетику, торговлю, производственную кооперацию.

Наличие обширной ресурсной базы, выгоды географического положения, динамичное развитие промышленности и инфраструктуры, накопленный опыт взаимодействия – всё это объективно способствует экономическому сближению и сов­местному развитию, реализации совокупного потенциала, создания на пространстве ШОС и территории Туркменистана крупных экономических узлов континентального, а в перспективе и глобального значения. Убеждён, различные форматы и модели делового партнёрства Туркменистана и ШОС способны дополнять и обогащать двусторонние связи, расширять горизонты сотрудничества на долгосрочной и взаимовыгодной основе. А также создавать практические предпосылки для планирования и реализации крупных региональных и международных проектов.

Здесь я бы хотел особо выделить транспортную составляющую. Считаем, что сегодня существуют реальные возможности выстраивания логистической магистрали по линиям Восток–Запад и Север–Юг, в которой страны ШОС и Туркменистан призваны стать ключевыми звеньями. Целенаправленное объединение усилий и потенциалов, мобилизация политико-дипломатических и экономических ресурсов будет означать качественно новый этап не только в развитии нашего сотрудничества.

Оно способно создать условия для формирования целостного геоэкономического пространства от Тихого океана до Балтики, включающего в себя крупные и динамично развивающиеся экономические зоны – Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральную и Южную Азию, Россию, Средний и Ближний Восток. В этой связи логичным и обоснованным было бы налаживание более тесного практического взаимодействия с участием Туркменистана и ШОС, координация транспортных стратегий с опорой на понимание наших объективных преимуществ, взаимной выгоды и успешной интеграции в глобальную геоэкономику.

При этом стоит особо выделить транскаспийский и прикаспийские маршруты. Исходим из того, что интересы ШОС как организации и Туркменистана здесь совпадают и имеют высокую степень совместимости. Полагаю, нашей общей задачей является перевод их в практическое русло. Видим каспийские коридоры – по вертикали и горизонтали – как реальный шанс кардинального повышения эффективности и отдачи от наших экономических и производственных возможностей, полноценного выхода на мировые рынки, установления и закрепления долгосрочных и сильных позиций на евразийском геоэкономическом пространстве.

Важнейший аспект – это благоприятный политико-правовой климат для перевозок на Каспийском море, что открывает хорошие перспективы участия в торговой и экономической деятельности на Каспии государств Шанхайской организации.

Как известно, на прошедшей недавно в Туркменистане 3-й Конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, значение Каспия как кратчайшего и выгодного маршрута предметно обсуждалось. Ряд государств ШОС участвовал в этом Форуме на самом высоком уровне, за что я бы хотел ещё раз выразить им искреннюю благодарность. Надеемся, что эта тема найдет своё продолжение и в данном формате общения.

В этой связи хотел бы привлечь ваше внимание к возможностям Международного морского порта Туркменбаши. Мы готовы к практическому диалогу об использовании этого многофункционального терминала в интересах Шанхайской организации сотрудничества.

Говоря о морских перевозках, уместным, на наш взгляд, было бы инициирование сотрудничества в судостроении. Многие страны ШОС имеют серьёзные производственные мощности и богатый опыт в этой сфере. Туркменистан также активно развивает национальное судостроение и я полагаю, что партнёрство в данной отрасли может принести ощутимые взаимные выгоды.

Придаём исключительную важность созданию в Центральной Азии и соседних регионах современной разветвлённой железнодорожной и автомобильной сети. Наша страна совместно с партнёрами инициировала сооружение железных дорог в Афганистан. Есть другие масштабные начинания. Видим реальные возможности наладить долгосрочное планирование и сотрудничество в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок. Готовы представить свои предложения.

В области связи и коммуникаций Туркменистан в сотрудничестве с некоторыми государствами-членами ШОС в настоящее время реализует крупные проекты по прокладке линии оптико-волоконной связи через Афганистан в Пакистан. Предлагаем Организации активно участвовать в расширении географии и наращивании мощностей, осуществлении новых масштабных проектов.

Выступаем за более тесное сотрудничество в энергетической сфере. Туркменистан готов к увеличению объёмов поставок природного газа государствам ШОС. Сегодня мы также делаем упор на электроэнергетику. Открыты к обсуждению практических аспектов поставок электроэнергии, расширению направлений и объёмов. В целом рассматриваем электроэнергетическую отрасль в качестве одного из приоритетов сотрудничества с ШОС.

Еще одна сфера возможного приложения совместных усилий – это производственная кооперация. Я полагаю, что присущая нашим государствам положительная динамика экономического роста, растущее количество новых промышленных объектов, расширение номенклатуры производимых товаров и услуг – всё это должно найти своё воплощение в процессе экономического партнёрства. Готовы принять участие в стратегии производственной кооперации.

Уважаемые участники,

В начале своего выступления я упомянул гуманитарную сферу. Исторический опыт, близость ценностей, верность самобытным традициям и устоям, искреннее добрососедство и уважение друг к другу – это фундамент нашего сотрудничества, общее великое достояние, которое мы бережём и приумножаем. Поэтому всегда будет иметь особое значение развитие гуманитарного взаимодействия между нашими странами, укрепление культурных, научно- образовательных и других связей в социальной сфере. Убеждены в их нужности и весьма значимой роли.

Сегодняшнюю встречу на высшем государственном уровне Туркменистан считает важным шагом в развитии своих отношений с Шанхайской организацией сотрудничества.

Туркменистан привержен практическим шагам по реализации совместных возможностей в общих интересах, упрочению дружбы, добрососедства и доверия.

Ещё раз выражаю признательность за приглашение на этот важный Саммит."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

