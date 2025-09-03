Глава Туркменистана провел встречи с руководством КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 сентября пребывающий с рабочим визитом в Китайской Народной Республике Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином и членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первым замес­тителем Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, технологий, промышленности, сельского хозяйства, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики.

Также были проведены двусторонние встречи делегации Туркменистана с представителями официальных и деловых кругов КНР, по итогам которых были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Университетом Ланьчжоу; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере интеллектуальной собственности между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики; Меморандум о взаимопонимании между Музеем изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Турк­менбаши и Национальным музеем Китая; Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между редакцией электронной газеты «Altyn asyr» (Туркменистан) и изданием «Жэньминь жибао» (Китайская Народная Респуб­лика).

ИП "ТУРКМЕНинформ"