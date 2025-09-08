Глава Туркменистана провел встречу с делегацией Японии

Глава Туркменистана провел встречу с делегацией Японии07.09.2025 11:05
АШХАБАД, 7 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране заместителем президента Японского банка международного сотрудничества Кадзухико Амакавой.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития делового туркмено-японского сотрудничества, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, финансовых институтов и банковских структур, возможности реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики.
ИП "ТУРКМЕНинформ"