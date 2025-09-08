Глава Туркменистана провел встречу с делегацией Японии

АШХАБАД, 7 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране заместителем президента Японского банка международного сотрудничества Кадзухико Амакавой.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития делового ­туркмено-японского сот­рудничества, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, финансовых институтов и банковских структур, возможности реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"