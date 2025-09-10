В МИД Туркменистана провели встречу с представителем ОБСЕ

В МИД Туркменистана провели встречу с представителем ОБСЕ09.09.2025 11:49
АШХАБАД, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со специальным представителем Финляндии при ОБСЕ Тери Хакалой.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы взаимодействия Туркменистана и Финляндии в рамках ОБСЕ в сферах обеспечения безопасности, энергетического развития, транспортной взаимосвязанности, защиты прав человека.
ИП "ТУРКМЕНинформ"