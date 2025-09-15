Глава МИД Туркменистана провел встречи с представителями ООН

АШХАБАД, 11 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречи с Постоянным Координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко и Специальным представителем Генерального секретаря ООН, Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана со структурами ООН в контексте предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заседания Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

ИП "ТУРКМЕНинформ"