МИД Туркменистана выпустило заявление

МИД Туркменистана выпустило заявление12.09.2025 11:15
АШХАБАД, 12 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 сентября ведомство иностранных дел Туркменистана выпустило заявление, в котором осуждаются удары Израиля по Катару.
В нем говорится:
"Туркменистан осуждает удары Государства Израиль по жилому району в г.Доха и рассматривает такие действия как посягательство на суверенитет Государства Катар и грубое нарушение международного права.
Применение силы либо угроза ее применения как способ разрешения любых международных вопросов считаются абсолютно неприемлемыми и идут вразрез с нормами и принципами Устава Организации Объединенных Наций."
ИП "ТУРКМЕНинформ"