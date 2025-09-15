МИД Туркменистана выпустило заявление

АШХАБАД, 12 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 сентября ведомство иностранных дел Туркменистана выпустило заявление, в котором осуждаются удары Израиля по Катару.

В нем говорится:

"Туркменистан осуждает удары Государства Израиль по жилому району в г.Доха и рассматривает такие действия как посягательство на суверенитет Государства Катар и грубое нарушение международного права.

Применение силы либо угроза ее применения как способ разрешения любых международных вопросов считаются абсолютно неприемлемыми и идут вразрез с нормами и принципами Устава Организации Объединенных Наций."

ИП "ТУРКМЕНинформ"