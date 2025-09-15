Погранотряд «Sarahs» получил новый комплекс зданий

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 13 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 сентября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел церемонию открытия нового комплекса зданий пограничного отряда «Sarahs» Государственной пограничной службы в Серахсском этрапе Ахалского велаята.

В комплекс погранотряда входят административное здание, плац, столовая, дом культуры на 300 мест, казарма, медсанчасть, открытая спортплощадка, спортивно-оздоровительный центр, стоянка для автотранспорта, а также сооружения служебно-бытового назначения.

На территории комплекса зданий Серахсского погранотряда Государственной пограничной службы Туркменистана предусмотрены 4 современных жилых комплекса на 36 квартир, рассчитанных на 144 семей, магазин, детская игровая и спортивная площадки.

ИП "ТУРКМЕНинформ"