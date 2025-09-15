advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
15.09.2025 / 13:24 msk / 15:24 trk
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава государства приветствовал участников 26-й конференции ГАТМ
14.09.2025 10:31

АШХАБАД, 14 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к участникам и гостям открывшейся в Ашхабаде XXVI конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

В обращении говорится:

"Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира!
Дорогие соотечественники, дорогие наши братья!

Сердечно поздравляю вас с началом работы XXVI конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира в Международный год мира и доверия! Уверен, что данный форум, проводимый в канун национального праздника – Дня независимости Туркменистана, вдохновляющего на высокие цели на светлом пути прогресса, могущества и процветания, будет иметь большое значение в дальнейшем укреплении нашего единства, сплоченности и братских отношений.

Независимость и нейтралитет – это истоки нашей формировавшейся веками национальной государственности и гордости, величие нашего авторитета и достоинства в мире. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, опираясь на нашу независимость и постоянный нейтралитет, воодушевляющие на великие дела, патриотизм, творческое вдохновение и трудовой энтузиазм, мы строим прекрасное будущее. Именно поэтому, связывая события национального и глобального значения Международного года мира и доверия с очень важными славными датами – 34-й годовщиной независимости и 30-летием постоянного нейтралитета страны, мы широко в мире прославляем наше уважение и любовь к этим священным ценностям. Все это, поднимая независимость нашей Отчизны и постоянный нейтралитет, трижды признанный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, на новый уровень величия и святости, приумножает в нас чувство гордости, распространяет за рубежом наши принципы и доктрины о мире, дружбе и гуманизме.

Уважаемые люди!

Благодаря образцовой деятельности Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира Героя-Аркадага, проделана колоссальная работа по укреплению основ нашей независимости и постоянного нейтралитета, дорогая Отчизна признана одним из уверенно развивающихся государств в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и стала страной мира, дружбы и счастья. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, опираясь на достижения по укреплению основ нашей государственности, успешно реализуя национальные программы, масштабные преобразования во имя процветания страны, благополучной жизни родного народа, мы обеспечиваем стабильное развитие Родины. Строя объекты второй очереди города Аркадаг – города государственного значения, а также современные села, поселки, новые производства, высокоскоростные автомобильные дороги в велаятах, решительной поступью ведем наше государство вперед, к новым рубежам.

Особо следует отметить деятельность Гуманитарной ассоциации туркмен мира, а также ее членов, определивших патриотизм своим приоритетом, их работу по широкой популяризации в мире инициатив Национального Лидера туркменского народа, имеющих всеобщее значение, реализуемой нами политики, а также берущих свои истоки из тысячелетней истории наших принципов миролюбия, дружбы, нейтралитета и гуманизма, по внесению вклада в многовекторное развитие родной Отчизны и братских отношений.

Дорогие соотечественники!

Руководствуясь основными принципами постоянного нейтралитета, трижды признанного Организацией Объединенных Наций, налаживая многосторонние связи с зарубежными государствами, международными организациями, мы последовательно укрепляем позиции родной Отчизны в международном пространстве.

Сегодня высокий международный авторитет нашей страны признан мировым сообществом, активно поддерживаются выдвигаемые нами инициативы. Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана», принятая

21 марта 2025 года на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций – это высокая оценка, данная нашей доктрине нейтралитета, берущей начало из глубины тысячелетий, гуманистической политике, направленной на обеспечение всеобщего мира и прогресса, инициативам по популяризации традиций доверия. Третья Конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проведенная в августе текущего года в Национальной туристической зоне «Аваза» на высоком уровне, а также принятые в ее рамках документы еще раз продемонстрировали высокий авторитет нашей Отчизны в мире. Эти исторические события приумножают у родного народа и дорогих братьев, живущих в различных уголках мира, безмерную гордость за Родину.

Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира!
Дорогие соотечественники, дорогие наши братья!

Еще раз искренне поздравляю вас с началом работы XXVI конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира! Желаю крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в вашей благородной деятельности по дальнейшему приумножению авторитета и славы нашей суверенной Отчизны, укреп­лению дружественных и братских отношений!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

