В Ашхабаде подведены итоги 26-й конференции ГАТМ

АШХАБАД, 15 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 сентября в Центре общественных организаций Туркменистана была проведена XXVI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира, которая по традиции проходит в преддверии празднования очередной годовщины национальной независимости.

В ходе форума соотечественники Туркменистана, проживающие за рубежом, обсудили пути расширения политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, популяризации в мире культуры, самобытных традиций и обычаев туркменского народа, изучению его истории и языка.

Также были заслушаны отчёты о проделанной работе и обсуждены приоритетные направления дальнейшей деятельности ГАТМ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"